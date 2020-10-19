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Самый крупный в мире парусник «Седов» зашел в Кольский залив

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Крупнейший в мире парусник «Седов» зашел в Кольский залив, уже утром в понедельник, 19 октября, судно пришвартуется у мурманского морского вокзала. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на своей странице в Instagram.

В Мурманске «Седов» пробудет неделю, а после смены состава курсантов парусник отправится дальше, отмечает телеканал «Звезда».

Как пишет сайт kp.ru, в 2020 году посещение барка ограничено из-за ситуация с коронавирусом. Местные жители смогут посмотреть на судно издалека. Торжественные мероприятия для встречи «Седова» запланированы, но пройдут с ограниченным числом участников.

В трансарктическую экспедицию парусник вышел 19 августа из Владивостока. С тех пор судно преодолело 7081 морскую милю. Так, без помощи двигателя «Седов» пересек Чукотское море и часть Восточно-Сибирского, что является беспрецедентным случаем для плавания в таких широтах.

«Седов» является самым большим учебно-парусным судном в мире. Он занесен в книгу рекордов Гиннеса. Длина барка составляет 117,5 м, площадь парусов превышает 4 тыс. кв. м.

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