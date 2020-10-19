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В Москве задержали сиделку за истязание 90-летней подопечной

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Полицейские задержали в Москве сиделку по подозрению в истязаниях 90-летней подопечной. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Раменки г. Москвы задержали 42-летнюю женщину, работавшую сиделкой, по подозрению в умышленном причинении физических страданий пенсионерке», — отметила Волк.

Уточняется, что в полицию обратился внук пострадавшей. Он сообщил, что его 90-летняя бабушка, возможно, подвергается истязаниям со стороны сиделки.

В ходе проверок информация подтвердилась. Установлено, что сиделка на протяжении длительного времени систематически избивала пенсионерку. Пожилая женщина ввиду тяжелого заболевания находилась в беспомощном состоянии и не могла попросить о помощи.

Возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание».

9 октября сообщалось, что в Астрахани правоохранительные органы задержали женщину, признанную судом виновной в издевательствах над 12-летним сыном. Ее приговорили к одному году в колонии-поселении и лишили родительских прав. Однако к назначенному месту она не явилась и скрылась от сотрудников службы исполнения наказания. Женщина была объявлена в федеральный розыск.

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