Истязавшую своего ребенка мать задержали в Астрахани

В Астрахани правоохранительные органы задержали женщину, признанную судом виновной в издевательствах над 12-летним сыном.

Ее приговорили к одному году в колонии поселения и лишили родительских прав. Однако к назначенному месту она не явилась и скрылась от сотрудников службы исполнения наказания. Женщина была объявлена в федеральный розыск, уточняет «Астрахань-24».

Полицейским удалось получить данные о местонахождении осужденной. Выяснилось, что она находится в доме своего сожителя в Советском районе Астрахани. Во время задержали они вместе распивали алкоголь.

Женщину задержали и доставили в СИЗО. Позже ее этапируют в специализированное учреждение, где она и будет отбывать свой срок.