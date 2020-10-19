Названы самые продаваемые в РФ иномарки с пробегом по итогам сентября

В России в сентябре 2020 года было продано 356 380 иномарок с пробегом, что на 30,5% больше, чем годом ранее. Об этом 19 октября сообщает «Автостат-Инфо».

Самой популярной иномаркой на вторичном рынке России в прошлом месяце стал Ford Focus. В сентябре россияне приобрели 13 709 таких подержанных машин. Второе место занимает Hyundai Solaris — 12 447 проданных автомобилей Третье место — модель Kia Rio, которую выбрал 12 191 житель страны.

В топ-10 самых продаваемых в России иномарок с пробегом по итогам сентября вошли также Renault Logan (8023 ед.), Toyota Camry (7934 ед.), Chevrolet Niva (7919 ед.), Volkswagen Polo (7661 ед.), Opel Astra (6669 ед.), Skoda Octavia (6128 ед.) и Toyota Corolla (5167 ед.).

6 августа сообщалось, что руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов дал несколько советов читателям «Известий» по выбору автомобиля на вторичном рынке.

Перед покупкой будущему автовладельцу стоит убедится в том, что у него не возникнет проблем с регистрацией машины, что она не в залоге и не под арестом, рассказал автоэксперт.