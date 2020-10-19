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Рособрнадзор не обсуждал перенос итоговых сочинений из-за COVID-19

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Переносить сроки итогового сочинения для 11-классников в декабре из-за пандемии коронавируса пока не планируется. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе всероссийской встречи с родителями в понедельник, 19 октября.

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«Пока мы перенос не рассматриваем. Будем наблюдать за обстановкой. Если ситуация в стране в подавляющем числе субъектов не будет позволять эту процедуру проводить, конечно, мы сроки перенесем», — цитирует Музаева ТАСС.

Он добавил, что пока обсуждения новых дат не проводилось.

Итоговое сочинение является допуском к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ). По итогам ученик получает зачет или незачет. Ученики, которые получили незачет, а также не явились на итоговое сочинение или не завершили его по уважительным причинам, смогут написать в дополнительные сроки.

В прошлом году 4 декабря итоговое сочинение написали 680 тыс. одиннадцатиклассников. Им были предложены пять тем на выбор: «Война и мир», «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она». На его написание было отведено 3 ч 55 мин.

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