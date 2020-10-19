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Бункер рухнул на железнодорожные районы под Рязанью

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В Ухоловском районе Рязанской области бункер весом 30 т рухнул на железнодорожные вагоны. ЧП произошло на территории АО «Ухоловохлебопродукт».

Бункер обрушился на два вагона, которые прибыли на погрузку. Обошлось без пострадавших, сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на директора предприятия Николая Кондрашова.

Причины случившегося будут выяснять сторонние специалисты. Директор предприятия затруднился назвать даже приблизительный размер нанесенного ущерба.

7 октября сообщалось о крупном пожаре на складе боеприпасов под Рязанью, который сопровождался взрывами. Специалисты не исключили, что причиной был человеческий фактор.

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