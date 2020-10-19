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Мобильные прививочные бригады будут работать по выходным в Орле

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В Орле по выходным дням будут работать мобильные комплексы, где можно пройти бесплатную вакцинацию от гриппа. Время их работы — с 9:00 до 14:00.

Планируется вакцинация населения, находящегося в группах риска. Это сотрудники медицинских и образовательных организаций, транспорта, сферы ЖКХ, лица старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями, а также студенты и призывники.

Для того чтобы сделать прививку, необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Мобильные комплексы будут установлены на Комсомольской площади, в районе сквера «Орлята» у ТЦ «Перекресток» и у ТЦ «Тургеневский», уточняет InfoOrel.ru.

Ранее врачи призвали россиян не бояться делать прививки от гриппа в передвижных комплексах.

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