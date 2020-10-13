Врачи призвали не бояться вакцинироваться от гриппа в передвижных станциях

Врачи призывают граждан не бояться вакцинироваться от гриппа в передвижных комплексах, которые работают для удобства россиян не первый год.

«Уже есть наблюдения и опыт, все эти моменты изучены, так что беспокоиться в этом плане не надо», — рассказала 13 октября ТАСС завлабораторией этиологии и эпидемиологии и гриппа НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава РФ, доктор медицинских наук Елена Бурцева.

Она подчеркнула, что, если бы по итогам прошлых лет наблюдались неблагоприятные последствия, вакцинация таким способом не была бы организована повторно.

Медики также отметили, что передвижные комплексы позволяют сэкономить время пациента, а сама процедура является абсолютно безопасной.

«Человек, не тратя времени на очереди в поликлиниках, не контактируя в поликлиниках с больными <...> может сделать прививку», — сообщил главврач медицинского центра «Лидер медицины», педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Однако, по его словам, детям прививаться лучше в медучреждениях, поскольку им необходим полноценный осмотр.

Важным моментом процедуры вакцинации в мобильных станциях является соблюдение медиками всех противоэпидемических мер, добавила завкафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова. Вакцина, подчеркнула она, безопасна и практически малореактогенна, то есть не вызывает побочных эффектов.

Мобильные пункты вакцинации от гриппа заработали в Москве 1 сентября. На данный момент в столице работает более 50 прививочных пунктов около 38 станций метро, двух станций Московского центрального кольца, двух железнодорожных платформ и в четырех центрах госуслуг «Мои документы», говорится на официальном сайте мэра города.

Ранее, 12 октября, Минздрав РФ добавил в национальный календарь профилактических прививок список лиц, которые должны делать прививку от гриппа.