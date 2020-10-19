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В России продлили дистанционный порядок получения инвалидности

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Правительство России продлило до 1 марта 2021 года дистанционный порядок получения и подтверждения инвалидности. Об этом 19 октября в ходе совещания с вице-премьерами заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

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«Правительство приняло решение продлить до 1 марта следующего года временный порядок установления или подтверждения инвалидности, который был введен в связи с распространением коронавируса», — сказал глава правительства.

По его словам, власти работают над возможностью сделать удаленный порядок и после отмены ограничений.

В конце марта Минтруд предложил ввести заочное признание инвалидности из-за COVID-19. Правила были приняты правительством, порядок действовал до октября.

В июле стало известно, что ведомство работает над упрощением процедуры признания инвалидом и старается максимально расширить возможность проходить экспертизу без личного присутствия.

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