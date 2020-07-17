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Минтруд заявил о планах упростить процедуру признания инвалидом

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Министерство труда и социальной защиты работает над упрощением процедуры признания инвалидом и старается максимально расширить возможность проходить экспертизу без личного присутствия. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич направил главе Минтруда Антону Котякову письмо, в котором предложил сохранить в России на постоянной основе возможность продления инвалидности дистанционно для некоторых категорий граждан и после пандемии.

В Минтруде сообщили, что получили предложение депутата и отметили, что ведомство уже ведет работу по переводу процедур, связанных с оказанием мер социальной поддержки гражданам с ограниченными возможностями, в проактивный формат.

В частности, в Госдуму направлен проект закона о проактивном, то есть беззаявительном назначении пенсий по инвалидности, как это было в рамках временного порядка.

«Мы прорабатываем вопрос о максимальном расширении практики прохождения медико-социальной экспертизы без личного присутствия, только на основании медицинских документов», — сообщили в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве добавили, что для закрепления временного порядка на постоянной основе необходимы различные доработки.

Ранее в июле «Известия» писали, что члены партии «Единая Россия» разработали законопроект, позволяющим инвалидам получать протезы, слуховые аппараты и другие спецсредства по месту пребывания, без привязки к постоянной регистрации.

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