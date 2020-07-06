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Инвалиды смогут получить средства реабилитации не по месту прописки

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Депутаты «Единой России» разработали законопроект, позволяющим инвалидам получать протезы, слуховые аппараты и другие спецсредства по месту пребывания, без привязки к постоянной регистрации. Это заметно упростит их жизнь, рассказал «Известиям» один из авторов инициативы Андрей Турчак.

Нововведение позволит людям с инвалидностью спокойно выезжать на лечение, к родственникам или на учебу в другие города и области, не боясь остаться там без необходимых средств реабилитации.

В Министерстве труда и соцзащиты, которое активно участвовало в разработке проекта, пояснили, что раньше норма о выдаче средств реабилитации по месту прописки была нужна, чтобы исключить выдачу одновременно в нескольких субъектах федерации. Сейчас она уже не нужна, так как современные информационные технологии позволяют вести единую для всей страны систему учета.

В Совете Федерации полагают, что реализация предложенных мер будет возможна уже со следующего года.

Подробнее читайте в материале «Известий» 7 июля

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