Инвалиды смогут получить средства реабилитации не по месту прописки

Депутаты «Единой России» разработали законопроект, позволяющим инвалидам получать протезы, слуховые аппараты и другие спецсредства по месту пребывания, без привязки к постоянной регистрации. Это заметно упростит их жизнь, рассказал «Известиям» один из авторов инициативы Андрей Турчак.

Нововведение позволит людям с инвалидностью спокойно выезжать на лечение, к родственникам или на учебу в другие города и области, не боясь остаться там без необходимых средств реабилитации.

В Министерстве труда и соцзащиты, которое активно участвовало в разработке проекта, пояснили, что раньше норма о выдаче средств реабилитации по месту прописки была нужна, чтобы исключить выдачу одновременно в нескольких субъектах федерации. Сейчас она уже не нужна, так как современные информационные технологии позволяют вести единую для всей страны систему учета.

В Совете Федерации полагают, что реализация предложенных мер будет возможна уже со следующего года.

Подробнее читайте в материале «Известий» 7 июля