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Международный цирковой фестиваль отменили в Ижевске в 2021 году

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В 2021 году в Ижевске не состоится международный цирковой фестиваль. Его отмена связана со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с коронавирусом. Об этом сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

Кроме того, большинство потенциальных участников может столкнуться с проблемой получения виз для въезда на территорию России, пишет ИА «Сусанин» со ссылкой на регионального министра.

Международный фестиваль циркового искусства каждый год проходит в Ижевске с 2005 года. Его почетным гостем была попечитель Международного циркового союза, принцесса Монако Стефания Гримальди.

13-й фестиваль-конкурс циркового искусства прошел в Ижевске в марте 2020 года.

Ранее сообщалось об отмене теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля» в Москве в связи с пандемией коронавируса. Мужская часть Кубка Кремля должна была пройти 19–25 октября, женская — с 26 октября по 1 ноября.

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