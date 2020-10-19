Городские фонтаны начали отключать в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершается сезон фонтанов в преддверии заморозков. Сейчас специалисты сливают воду из труб, демонтируют насосное оборудование и подсветку, герметизируют и готовят устройства к холодам.

Все оборудование пройдет техническое обслуживание. При необходимости его заменят, сообщает телеканал «78» со ссылкой на городское правительство.

До конца года должны завершить реконструкцию пяти фонтанов, в том числе фонтанов на площади Победы на Московском проспекте. В следующем году они уже будут работать полноценно.

Всего же в этом сезоне в городе работал 61 фонтан. Из-за эпидемии коронавируса он оказался самым коротким в истории — начался не в середине апреля, а лишь в конце июня. Однако 6 октября его продлили из-за теплой погоды.