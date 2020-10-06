Сезон действующих фонтанов продлили в Санкт-Петербурге

Сроки работы фонтанов в Петербурге продлили из-за теплой погоды. По информации пресс-службы городского Водоканала, решение принято в связи с тем, что в ближайшие дни не ожидается значительного понижения температуры. Точная дата завершения фонтанного сезона пока не объявлена.

По прогнозам синоптиков, в первой половине октября воздух будет прогреваться до 15 градусов. Первые ночные заморозки придут во второй половине месяца. Всего в этом году в городе функционировал 61 фонтан. Об этом сообщает телеканал «78».

Напомним, Санкт-Петербург украсят к новогодним праздникам за 20,3 млн рублей. Подрядчик должен будет оформить световые композиции на фасадах зданий, опорах освещения, тросах. Новогодние украшения появятся на Невском, Московском, Приморском и Большом Сампсониевском проспектах, набережной Черной Речки и Выборгской набережной, улице Академика Крылова и других местах.