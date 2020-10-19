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В МЧС Крыма предупредили о заморозках

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Штормовое предупреждение о первых заморозках в Крыму распространил республиканский главк МЧС. Об этом говорится в понедельник, 19 октября, на сайте ведомства.

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Погода на полуострове резко изменится уже в ближайшие дни, ожидается понижение температуры воздуха до трех градусов. В результате прохождения холодного фронта на полуострове возможны первые заморозки, отметили в МЧС.

«Ночью и утром 20, 21 и 22 октября в степных и предгорных районах на поверхности почвы и в воздухе сохранятся заморозки –1…–3», — привели спасатели сообщение метеорологов.

Из-за заморозков повышается вероятность возникновения пожаров на дачных участках, садовых кооперативах, так как люди начинают пользоваться обогревательными приборами.

«Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ», — отметили в МЧС. В настоящее время в Симферополе переменная облачность, без осадков, температура воздуха около 17 градусов.

14 октября синоптики сообщили о возможных слабых ночных заморозках в Московском регионе.

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