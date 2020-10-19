Строить дома запретят на набережной в центре Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону ограничат жилищное строительство. В частности, речь идет о Береговой набережной. Местные жители обратились к властям с просьбой не застраивать эту территорию.

Как пишет RostovGazeta, завтра, 20 октября, вопрос обсудят на заседании городской думы. Ожидается, что на набережной разрешат строить только объекты сферы развлечения, туризма и отдыха.

При этом изменения обратной силы иметь не будут. Таким образом, застройщикам не отменят выданные ранее разрешения на строительство.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области до конца 2024 года восстановят 37 мостов, которые сейчас находятся в аварийном состоянии. Уже создана дорожная карта, по которой будут производиться работы. Этой осенью должна завершиться реконструкция моста на дороге Ростов-на-Дону — Ставрополь в Кагальницком районе.