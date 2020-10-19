Полиция Новосибирска опровергла фейк про отравленные маски

Полиция Новосибирской области предупредила о распространении через мессенджеры ложной информации об ограблениях с помощью отравленных масок. Соответствующая информация размещена 19 октября на сайте ГУ МВД России по региону.

«В ряде регионов через мессенджеры распространяется информация о том, что по квартирам ходят «волонтеры» и раздают маски, пропитанные наркотическим средством. Якобы при их примерке человек теряет сознание, и в это время происходит ограбление», — говорится в сообщении.

Данная информация не соответствует действительности, подчеркнули в ведомстве.

Стражи порядка предупреждают, что распространение недостоверных сведений, создавших, в частности, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, влечет административное наказание. Размеры штрафов в подобных случаях варьируются от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

В конце июля в Генпрокуратуре РФ сообщали, что число фейков в интернете за время пандемии коронавируса существенно выросло. За полгода в России удалены сообщения с 25 тыс. ресурсов.

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