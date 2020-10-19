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Арт-объект по мотивам сказки о самоизоляции создадут в Татарстане

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В Альметьевске в Татарстане художники из Петербурга создадут огненную скульптуру по мотивам сказки о самоизоляции 2020 года. Ее написала местная жительница Алина Сафина. Рождение нового арт-объекта состоится в понедельник, 19 октября, и будет транслироваться в интернете.

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Как пишет ИА «Татар-информ» со ссылкой на организаторов мероприятия, скульпторы, создавая арт-объект, размышляют о материальных и духовных ценностях, о полной переоценке внутреннего мира, которая случилась в этом году. У каждого есть своя история, что произошло в 2020 году, и каждый найдет в этой скульптуре что-то свое.

Сказка Алины Сафиной победила в народном голосовании за лучшее произведение о периоде карантина «Сказки наших дней». Конкурс проводили сотрудники петербургского Института исследования стрит-арта.

Агентство поясняет, что огненная скульптура — это отдельный жанр в керамическом искусстве. Фигура сама по себе становится дровяной печью, обжиг которой происходит изнутри. В итоге получается художественный перформанс.

Обжиг будет продолжаться весь день, а в 19:30 художники снимут специальную защиту, и в прямом эфире из пламени родится новый арт-объект.

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