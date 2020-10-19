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Вакцинацию от гриппа провели перед матчем ХК «Трактор» в Челябинске

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В Челябинске постоянным пунктом, где можно сделать бесплатную прививку от гриппа, стала ледовая арена имени В. Белоусова «Трактор». В минувшие выходные перед началом игры ХК «Трактор» там прошел вакцинацию 51 человек.

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Как рассказала сайту «Первого областного» заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Челябинска Екатерина Кудрявцева, 18 октября прививку получили все, кто хотел. Каждый прошел перед вакцинацией медицинский осмотр. Специалисты и волонтеры будут ждать участников на будущих матчах «Трактора».

Чтобы поставить прививку, на ледовую аренду необходимо прийти за 1,5 часа до начала игры. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Во время вакцинации человек не должен иметь симптомов ОРВИ или обострения каких-либо хронических заболеваний.

Ранее специалисты призвали россиян не бояться делать прививку от гриппа в передвижных комплексах. Они отметили, что такие станции работают для удобства россиян не первый год: они позволяют сэкономить время, не тратя его в очередях в поликлиниках, при этом процедура является абсолютно безопасной.

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