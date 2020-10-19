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Адвокат Сафронова заявил о появившемся в материалах дела имени вербовщика

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В материалах дела советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова появилось имя человека, который считается вербовщиком обвиняемого. Об этом в понедельник, 19 октября, заявил «РИА Новости» его адвокат Иван Павлов.

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«Нам стало известно имя этого человека из ряда процессуальных документов, я его не назову, но никакой сенсации для нас в этом смысле нет. В этих документах человек проходит как лицо, которое в 2012 году завербовало, а в 2017-м дало Ивану некие указания», ― рассказал он агентству.

Также адвокат подчеркнул, что Сафронов не скрывает знакомства с этим человеком, однако завербованным себя не считает.

Отмечается, что ранее в СМИ появились данные о том, что советник главы «Роскосмоса» состоит в дружеских отношениях с чешским коллегой-журналистом Мартином Ларишем.

Сафронова задержали 7 июля в Москве. Следствие считает, что его с 2012 года завербовали спецслужбы Чехии, а три года назад он якобы получил задание и передал этой стране данные о военном сотрудничестве России и Ближнего Востока.

Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Сафронов не признал своей вины и отказался от сделки со следствием. До 6 сентября он должен был оставаться под арестом в СИЗО «Лефортово», но 2 сентября Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия на три месяца, до 7 декабря, продлил его арест. Защита планирует обжаловать это решение.

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