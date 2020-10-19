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Депутаты и премьер Японии из-за угрозы COVID-19 отказались пойти в храм Ясукуни

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Консервативные депутаты парламента, премьер-министр Есихидэ Суга и ряд министров Японии отказались в понедельник от традиционного паломничества в синтоистский храм Ясукуни, считающийся символом милитаризма страны, из-за коронавируса. Об этом сообщает агентство Kyodo 19 октября.

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17 октября по случаю осеннего праздника Суга направил в храм ритуальное подношение «масакаки» — украшенную лентами ветку японского вечнозеленого дерева сакаки.

От лица отсутствующих с соблюдением мер предосторожности в храме побывал только один представитель депутатов-консерваторов от различных партий.

В то же время источник Kyodo сообщил, что в понедельник в Ясукуни совершил личное паломничество бывший глава японского правительства Синдзо Абэ. Предыдущий визит туда он нанес в сентябре сразу после своей отставки по состоянию здоровья.

В августе в годовщину капитуляции Японии во Второй мировой войне четыре министра посетили Ясукуни. Отмечалось, что это наибольшее количество визитов с момента прихода Абэ к власти в декабре 2012 года.

Находящийся тогда на посту премьера Абэ воздержался от посещения храма, прислав ритуальное подношение.

Абэ в последние годы не совершал паломничества в этот храм, чтобы не обострять отношения с Пекином и Сеулом, которые негативно относятся к этому, отмечает ТАСС. Однако сейчас, отмечает агентство Киодо, экс-премьер такими походами явно пытается привлечь к себе внимание потенциальной группы поддержки — консервативных слоев населения.

В храме хранятся списки с именами японцев, погибших на полях сражений с середины XIX века. В этот перечень включены и военные преступники, казненные после капитуляции Токио во Второй мировой войне. На территории Ясукуни находятся музей боевой техники и многочисленные памятники, в том числе монумент в память летчиков-камикадзе.

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