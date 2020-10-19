Собянин назвал число обязанных соблюдать домашний режим москвичей

Соблюдение домашнего режима обязательно для 2,8 млн москвичей. Об этом в понедельник, 19 октября, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Жителей старше 65 лет, которые должны оставаться дома, в Москве примерно 2,1 млн человек. Введенные ограничения для хронически больных граждан — еще 700 тыс.», — отметил градоначальник.

Мэр также назвал число обучающихся в образовательных учреждения, которые с 19 октября перешли на удаленный режим.

«Школьники старших классов, студенты отдельных вузов и колледжей, которые с понедельника переходят на обучение в удаленном режиме, — 660 тыс. человек», — указал он.

По словам Собянина, в столице проживают 370 тыс. детей в возрасте до трех лет, которые еще не ходят в детский сад, а вместе с мамами их число достигает более 700 тыс.

Кроме того,градоначальник уточнил, что на удаленный режим работы перешли более 1 млн москвичей.

В Москве на фоне ситуации с распространением коронавируса приостановили льготный проезд для пенсионеров и учащихся, работодателей призвали перевести 30% сотрудников на удаленный режим, а школьников отправляли на двухнедельные каникулы, после которых к очному обучению вернулись только ученики с первого по пятый классы.

Столичные власти с 28 сентября рекомендовали перейти на домашний режим москвичам старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями и беременным.

По состоянию на 19 октября в Москве выявлено 362 253 случая заболевания COVID-19, из них 5 958 летальных исходов. С начала пандемии из больниц выписан 273 881 пациент.

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