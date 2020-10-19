Всесезонный горный курорт планируют построить на курильском Итурупе

В Сахалинской области на заседании правительственного совета по инвестиционной деятельности представили проект туристического всесезонного горного курорта. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Предполагается, что объект будет находиться в 32 км от аэропорта Ясный города Курильска. В него войдут горнолыжная площадка, гольф-поля, термальные лагуны, а также гостиницы общей вместительностью в 700 номеров.

«Проект обладает хорошими финансовыми показателями. Внутренняя норма доходности составляет порядка 20%. На проект будет распространяться особый налоговый режим территории опережающего развития. Важной составляющей доходной части может стать доход от круизного пассажиропотока — около 400 тыс. гостей в год», — отметил министр инвестиционной политики региона Дмитрий Лисневский.

Общая стоимость проекта оценивается в 24 млрд рублей, 15 млрд из которых планируется привлечь за счет частных инвестиций.

В этой связи губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил провести серию мероприятий для потенциальных инвесторов, которые готовы вложить от 5 до 20% от объема собственного капитала, или от 100 до 800 млн рублей.

Инициатором строительства комплекса и одним из инвесторов уже стала компания «Роза Хутор», владеющая одноименным курортом в Краснодарском крае.

7 октября россияне рассказали, почему отдают предпочтение отдыху в России. Так, 58% респондентов объяснили свое решение любовью к стране.