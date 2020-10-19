Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке

Рейтинг самых высокооплачиваемых зарплат на удаленке в России возглавил программист-аналитик 1С — с з/п до 270 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса подбора персонала «Работа.ру», оказавшегося в распоряжении «РИА Новости».

«Одну из самых высоких зарплат на удаленке может получать ведущий программист-аналитик 1C с опытом работы от 4 лет — до 270 тысяч рублей в месяц. Для успешного трудоустройства кандидат должен хорошо знать, как минимум одну из типовых конфигураций 1C, иметь опыт работы в команде численностью от 10 человек, а также уметь работать с СУБД», — говорится в отчете.

Кроме того, работодатели готовы предложить менеджеру внешнеэкономической деятельности на проекте от 200 тыс. рублей. Вместе с тем, от такого сотрудника требуется опыт работы от 5 лет и знание иностранных языков для проведения переговоров.

В списке самых высокооплачиваемых должностей оказались и еще несколько IT-специальностей. В частности, Backend-разработчик в «Сберавто» может зарабатывать от 180 тыс. рублей в месяц, а на доход до 140 тыс. рублей в месяц может рассчитывать Html-верстальщик (Senior) с опытом работы от 2 лет и знанием HTML5 и CSS3.

«Работа.ру» опубликовала 8 октября исследование, согласно которому 96% россиян считают, что зарплаты на удаленке должны оставаться неизменными или расти в связи с ростом коммунальных платежей, пишет «Газета.ру».

В июле стало известно, что среди работников на удаленке наибольшую зарплату могут получать главные бухгалтеры — до 250 тыс. рублей в месяц.