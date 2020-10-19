Прямой эфир

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рейтинг самых высокооплачиваемых зарплат на удаленке в России возглавил программист-аналитик 1С — с з/п до 270 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса подбора персонала «Работа.ру», оказавшегося в распоряжении «РИА Новости».

Осенний сбор: бизнес не хочет делиться данными о персонале на удаленке
IT-компании просят отменить требование передавать в мэрию Москвы информацию о сотрудниках

«Одну из самых высоких зарплат на удаленке может получать ведущий программист-аналитик 1C с опытом работы от 4 лет — до 270 тысяч рублей в месяц. Для успешного трудоустройства кандидат должен хорошо знать, как минимум одну из типовых конфигураций 1C, иметь опыт работы в команде численностью от 10 человек, а также уметь работать с СУБД», — говорится в отчете.

Кроме того, работодатели готовы предложить менеджеру внешнеэкономической деятельности на проекте от 200 тыс. рублей. Вместе с тем, от такого сотрудника требуется опыт работы от 5 лет и знание иностранных языков для проведения переговоров.

В списке самых высокооплачиваемых должностей оказались и еще несколько IT-специальностей. В частности, Backend-разработчик в «Сберавто» может зарабатывать от 180 тыс. рублей в месяц, а на доход до 140 тыс. рублей в месяц может рассчитывать Html-верстальщик (Senior) с опытом работы от 2 лет и знанием HTML5 и CSS3.

«Работа.ру» опубликовала 8 октября исследование, согласно которому 96% россиян считают, что зарплаты на удаленке должны оставаться неизменными или расти в связи с ростом коммунальных платежей, пишет «Газета.ру».

В июле стало известно, что среди работников на удаленке наибольшую зарплату могут получать главные бухгалтеры — до 250 тыс. рублей в месяц.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020