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Эксперты назвали самые высокооплачиваемые должности на удаленке

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Среди работников на удаленке наибольшую зарплату могут получать главные бухгалтеры — до 250 тыс. рублей в месяц. Об этом 7 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

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При этом авторы доклада уточняют, что речь идет о специалисте, который трудится в небольшой компании, работающей с b2b-сегментом.

На доход от 150 до 200 тыс. рублей может претендовать работающий удаленно переводчик с английского языка. Итоговая сумма вознаграждения будет зависеть от количества заказов.

Высокую зарплату на удаленке предлагают и в сфере продаж. Так, менеджер по развитию бизнеса в петербургской компании может получать от 100 тысяч рублей в месяц в зависимости от процентов с продаж. От кандидата на эту позицию требуется опыт работы, а также навыки ведения переговоров и подготовки коммерческих предложений.

В среднем 110-120 тыс. на дистанционной работе предлагают специалисту по контекстной рекламе или опытному PHP-программисту.

23 июня стало известно, что самые высокооплачиваемые вакансии предлагают в июне российским студентам работодатели в сфере IT и технических отраслях.

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