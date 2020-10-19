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National Interest оценил шансы США против российских «Авангардов»

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Российские гиперзвуковые межконтинентальные баллистические ракеты комплекса «Авангард» обладают скоростью в 27 раз превышающую скорость звука и способны маневрировать, что ставит под сомнение вероятность их перехвата, пишет 16 октября американский журнал The National Interest.

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По словам автора статьи, военного эксперта Питера Сучиу, технические характеристики «Авангарда» дают ему возможность защитить себя от систем противовоздушной и противоракетной обороны противника за счет траектории полета.

Он отметил, что по данным российских военных, обороны США вряд ли сможет перехватить гиперзвуковые ракеты комплекса. При этом ракетный комплекс «Авангард» — лишь один компонент из большого арсенала гиперзвукового оружия России и более 500 межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

«Американская противоракетная оборона сфокусирована только на перехвате небольшого количества МБР, которые могут быть запущено такой, к примеру, небольшой страной как Северная Корея», — отмечает Сучиу.

Однако он уверен, что США не дадут России или Китаю получить преимущество за счет новых баллистических ракет.

По его мнению, если Штаты даже лишатся таких средств доставки ядерного оружия как бомбардировщики, они смогут нанести удар с помощью подлодок. Кроме того, Пентагон занят разработкой средств, «предназначенных для сдерживания использования «Авангарда» или других МБР».

В то же время президент США Дональд Трамп заявил о наличии у Вашингтона своей гиперзвуковой ракеты, скорость которой в «17 раз превышает скорость самых быстрых из существующих в мире ракет».

Сучиу полагает, что описания нового оружия Трампом сомнительны, но Вашингтон точно сделает все, чтобы не дать противникам получить преимущество, в том числе за счет МБР.

Ранее издание Popular Mechanics заявило, что США приступили к разработке стратегической сверхдальнобойной пушки Strategic Long Range Cannon (SLRC), которая сможет поражать цели на расстоянии свыше 1850 км и даже обстреливать Москву.

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