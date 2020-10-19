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В США создадут «способную обстреливать Москву» пушку

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Военные США приступили к разработке стратегической сверхдальнобойной пушки Strategic Long Range Cannon (SLRC), которая сможет поражать цели на расстоянии свыше 1850 км и даже обстреливать Москву, утверждает американское издание Popular Mechanics.

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По данным журналистов, если американцы смогут воплотить задуманное, SLRC сожжет вести огонь на расстояние в 50 раз дальше, чем другие существующие артиллерийские орудия – на 1850 км.

Испытать первый прототип планируют в 2023 году. По данным издания, орудие будет представлять собой установленную на тяжелом грузовике пушку, целью которой будет создание бреши в воздушной и морской обороне противника. Пока пушка представляет собой только сухопутное орудие, но его можно будет установить и на кораблях, что даст военным больше возможность для ее применения, говорится в статье.

Журнал допускает, что с появлением SLRC США возродят класс кораблей, аналогичный не построенным в годы Второй мировой войны линкорам типа «Монтана».

«Из Северного моря «Монтана» могла бы обстреливать цели на западе России и даже саму Москву. Одна «Монтанa» в Индийском океане может быть нацелена на большую часть Пакистана, Афганистана, Ирана, Йемена и Сомали. В Тихом могла бы накрывать всю Северную Корею и даже Пекин и Шанхай», — пишет издание.

О проекте перспективного орудия Strategic Long Range Cannon (SLRC) стало известно в 2019-м. Как пишет «РИА Новости», эксперты полагают, что целями суперпушек станут КНР и Россия, а разместят орудия американцы в Европе, в том числе в Польше.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, SLRC представляет собой попытку создать аналог российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» и «Точка-У», так как современные американские системы залпового огня менее точны и дальнобойны.

18 октября президент США Дональд Трамп заявил, что после создания нового вооружения США стали самой мощной державой и намерены выстраивать мир с позиции силы.

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