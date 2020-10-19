Кинолог назвал опасные для собак игрушки

В Российской кинологической федерации (РКФ) рассказали, какие игрушки могут нанести вред здоровью собак.

По словам президента РКФ Владимира Голубева, при выборе неправильной игрушки собака может нанести себе вред.

Так, опасны для собак игрушки с мелкими деталями, которые животное может случайно проглотить.

«Поэтому любая игрушка, у которой торчат пуговицы или есть пластмассовые глаза, усики и другие мелки детали, не подходят для безопасной игры с собакой», — отметил эксперт.

Также он призвал обращать внимание на материал: предпочтение при покупке стоит отдавать игрушкам из натуральных материалов — хлопок, дерево, высушенные жилы, мягкая резина, латекс и силикон.

Кроме того, важно подбирать игрушку под размер пасти собаки.

«Проглотить маленький мячик не составит труда для крупной собаки. А если такой мячик не имеет специальной веревки, то есть риск удушья при случайном проскальзывании мяча в глотку. Такие игрушки не стоит покупать», — цитирует Голубева 19 октября «РИА Новости».

Привести к травмам могут и любимые многими собаками пластиковые бутылки. Питомец может разодрать бутылкой пасть, а сточенные об нее зубы со временем начнут болеть.

Также Голубев призвал собаководов избегать тонких резиновых мячей, мячей-прыгунов, дисков из хрупкого пластика. Такие игрушки, по словам эксперта, могут быть токсичными. В заключение Голубев посоветовал не оставлять питомца одного во время игры.

12 октября президент РКФ дал рекомендации по воспитанию сторожевой собаки. Кинолог обратил внимание, что пес не должен постоянно находиться на цепи или в вольере.