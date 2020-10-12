Кинолог рассказал о правильном воспитании сторожевой собаки

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в интервью «РИА Новости» дал рекомендации, как воспитать сторожевую собаку.

«Не нужно сильно расширять круг общения животного, собака должна знать, что есть вы и семья, которую она должна слушаться и защищать», — сказал он.

При этом, по словам специалиста, собаку можно знакомить с друзьями и знакомыми, чтобы она дружелюбно к ним относилась, однако не надо позволять гостям бурно ласкать и прикармливать ее.

Кинолог также обратил внимание, что пес не должен постоянно находиться на цепи или в вольере.

«Собака может уходить туда отдыхать или принимать пищу, в остальное время ей нужно давать возможность свободно перемещаться по двору. Также не забывайте, что любая собака нуждается в прогулках, даже если у вас большой двор», — отметил глава РКФ.

По его мнению, необходимо приучить питомца спокойно реагировать на всевозможные раздражители, такие как машины, другие собаки и посторонние люди, не проявляющие агрессию.

Если хозяин собаки хочет получить безупречно воспитанную собаку, которая «станет вашим надежным другом и отличным охранником», считает Голубев, лучше обратиться к профессиональному кинологу, который научит ее правильному поведению, а владельца — азам управления таким животным.

«В случае если владелец заводит такую собаку, не учитывая особенностей породы, оставляя питомца без дрессировки — это иногда приводит к чудовищным последствиям, от которых страдает не только животное, но и окружающие люди», — подвел итог президент РКФ.

Ранее Российская кинологическая федерация составили рейтинг пород, подходящих для охраны дома. В него вошли кавказская овчарка, московская сторожевая, среднеазиатская овчарка, тибетский мастиф и русский черный терьер.