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Кинологи назвали пять лучших сторожевых пород собак

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Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал в интервью «РИА Новости» какие породы лучше всего подходят для охраны дома. Организация составила топ-8 таких собак.

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«Охранные собаки, как правило, не имеют тесных контактов с человеком и очень недоверчивы к посторонним людям. Их охранное поведение отчасти обусловлено породными особенностями, но они в обязательном порядке требуют дрессировки, направленной на то, чтобы владелец был способен контролировать их поведение», — отметил Голубев.

По его словам, готовить собак для охранной службы необходимо со щенячьего возраста. Они должны быть нейтральны к людям и животным вне своей территории, а на ней их основная задача — оповестить хозяина о приближении незнакомцев, отпугнуть их лаем и грозным видом, и только в крайнем случае — атаковать.

Первое место рейтинга РКФ заняла кавказская овчарка, которой характерна «недоверчивость, агрессивность по отношению к посторонним людям и животным». Для того чтобы кавказец не стал неуправляемым его обучение необходимо начинать уже с возраста трех-четырех недель.

Вторую строчку занимает московская сторожевая. «Эта ловкая, быстрая и выносливая собака, которая любит физическую активность», — охарактеризовал породу председатель кинологической федерации России. Он добавил, что эта собака не покидает отведенную территорию и всегда четко выполняет команды. Эта порода нуждается в постоянной дрессировке и внимание.

Тройку лидеров замыкает среднеазиатская овчарка. «Бесстрашная порода собак, которая практически никогда не проявляет агрессию первой. Увидев чужака на своей территории, сначала лает и рычит, а действует только при наличии провокации. У представителей этой породы сильный характер, и справится с ним не каждый», — пояснил Голубев. Алабаи нуждаются в ранней социализации под присмотром профессионального кинолога и их рекомендуется заводить опытному владельцу.

Далее следуют тибетский мастиф, способный самостоятельно принимать решения и русский черный терьер, обладающий сильным характером, редко проявляющим агрессию и очень хитрый.

5 октября руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести обязательные курсы кинологов для хозяев собак крупных пород. Соответствующее письмо он направил главе МВД Владимиру Колокольцеву.

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