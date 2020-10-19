Вильфанд предупредил о «необычной» погоде в европейской части России

В пятницу, 23 октября, на европейской части России установится «необычная» для этого времени года погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, к центру Европейской территории РФ приблизится ложбина низкого давления, а центр циклона будет находиться севернее, при этом произойдет изменение циркуляции.

«По восточной периферии этой ложбины будут перемещаться хорошо выраженные южные потоки», ― цитирует Вильфанда «РИА Новости».

Синоптик отметил, что эти перемены приведут к тому, что температура воздуха будет на три градуса выше климатической нормы, а дожди усилятся

В пятницу ожидается до +13 градусов, затем вновь похолодает. Прогноз затрагивает Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

Накануне Вильфанд предупреждал о приходе аномальной погоды. В ряде регионов России температура будет выше климатической нормы на 12–14 градусов.