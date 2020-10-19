Прямой эфир
Сюжет:

Вильфанд предупредил о «необычной» погоде в европейской части России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В пятницу, 23 октября, на европейской части России установится «необычная» для этого времени года погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Стихийные перемены: ученые советуют россиянам не ждать «нормальной» погоды
Москву продолжат накрывать затяжные ливни

По его словам, к центру Европейской территории РФ приблизится ложбина низкого давления, а центр циклона будет находиться севернее, при этом произойдет изменение циркуляции.

«По восточной периферии этой ложбины будут перемещаться хорошо выраженные южные потоки», ― цитирует Вильфанда «РИА Новости».

Синоптик отметил, что эти перемены приведут к тому, что температура воздуха будет на три градуса выше климатической нормы, а дожди усилятся

В пятницу ожидается до +13 градусов, затем вновь похолодает. Прогноз затрагивает Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

Накануне Вильфанд предупреждал о приходе аномальной погоды. В ряде регионов России температура будет выше климатической нормы на 12–14 градусов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020