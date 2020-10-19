В ночных заведениях Москвы заработала система регистрации по номеру телефона

Система регистрации по номеру телефона заработала в Москве для входа в ночные заведения с 19 октября. Указ об этом ранее подписал мэр столицы Сергей Собянин.

В соответствии с документом, желающим посетить бары или клубы необходимо проходить check in: отсканировать QR-код при входе в заведение, перейти по полученной ссылке и авторизоваться по номеру телефона или через сайт mos.ru. Кроме того, есть возможность отправить SMS на номер 7377, с которого придет подтверждение, которое нужно будет показать при входе, сообщает телеканал «Звезда». Если в заведении будет выявлен случай коронавируса, всех присутствующих оповестят об этом, их также попросят оперативно сдать тест на наличие инфекции.

Эксперимент продлится до 1 ноября. Как заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, система регистрации на входе может распространиться на 500 заведений. Штраф за отсутствие QR-кода будет караться штрафов к заведению от 300 до 500 тыс. рублей. Самих посетителей привлекать к административной ответственности не будут. Отмечается, что check in не затронет кафе и рестораны, которые работают до полуночи.

Во всех общественных местах города остается обязательным требование ношения масок и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции. Как напоминает РИАМО, из-за роста выявленных случаев COVID-19 в Москве рекомендуется не покидать без необходимости свои дома лицам старше 65 лет, а также беременным и людям с хроническими заболеваниями. Организации в столице обязали перевести не меньше 30% сотрудников на удаленку.

16 октября доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский прокомментировал распоряжение московских властей о регистрации номеров телефонов посетителей столичных развлекательных заведений. По его словам, это необходимая мера, чтобы узнать о ближайших контактах потенциально зараженного COVID-19.