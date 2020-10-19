Новый симптом заражения SARS-CoV-2 оказался связан со слухом

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета обнаружили, что нарушение слуха может свидетельствовать о заражении новым типом коронавируса SARS-CoV-2, пишет 18 октября Express.

Как пишет издание, в последние недели в Великобритании как и в других странах мира возросло число заражения коронавирусом. Вместо с тем выросло и количество жалоб на необъяснимую потерю слуха, шум и звон в ушах.

«Тиннитус — это название необъяснимых звуков, включая звон, жужжание, шипение или пульсация. Ученые недавно призвали врачей обратить внимание на признаки шума в ушах, поскольку это может быть недостаточно изученным симптомом коронавируса», — говорится в материале.

Ученые отметили, что потеря слуха и шум в ушах наблюдались и ранее у пациентов с COVID-19 и вирусом гриппа, но не были выделены как симптом.

Специалисты подчеркнули, что также тиннитус может свидетельствовать о ряде других опасных заболеваний, поэтому при его появлении стоит проконсультироваться с врачом.

Как объяснил РЕН ТВ вирусолог Анатолий Альтштейн изменения слуха не специфический симптом коронавируса. Инфекция атакует сосуды в разных местах человеческого организма.

16 октября врач-биофизик Нелли Соседова рассказала, на что обратить внимание в случае подозрения на бессимптомное течение COVID-19. По ее словам, коварство коронавируса заключается в том, что заболевание может протекать без характерных для других вирусов признаков.

В настоящее время среди самых распространенных симптомов коронавируса выделяют высокую температуру, потерю обоняния, кашель.

В августе ученые Центра сердечно-сосудистых исследований, Медицинской школы Икана на горе Синай (Нью-Йорк) заявили, что низкая (35,5°C и ниже) может свидетельствовать о крайне тяжелом течении коронавируса.