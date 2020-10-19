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Ученый заявил о риске падения астероида 2 ноября

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За день до выборов президента США — 2 ноября — на Землю может упасть астероид размером с холодильник, заявил американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон.

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«Астероид 2018VP1, космический камень размером с холодильник, несется к нам со скоростью более 25 тысяч миль в час (40 тыс. км/ч). Он может коснуться Земли 2 ноября», — написал ученый в Instagram.

При этом он заверил, что особого вреда от такого столкновения не будет, так как астероид сравнительно небольших размеров. По мнению Тайсона, если «конец света наступит в 2020 году, то не по вине вселенной».

В августе ученые из NASA сообщили, что астероид 2018 VP1 пройдет в 384 тыс. км от Земли примерно в 18:30 мск 2 ноября. Вероятность того, что небесное тело войдет в атмосферу нашей планеты, оценивалась как 1:240, или 0,41%.

Президентские выборы в США назначены на 3 ноября, досрочное голосование уже началось.

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