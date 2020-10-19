Ученый заявил о риске падения астероида 2 ноября
За день до выборов президента США — 2 ноября — на Землю может упасть астероид размером с холодильник, заявил американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон.
«Астероид 2018VP1, космический камень размером с холодильник, несется к нам со скоростью более 25 тысяч миль в час (40 тыс. км/ч). Он может коснуться Земли 2 ноября», — написал ученый в Instagram.
При этом он заверил, что особого вреда от такого столкновения не будет, так как астероид сравнительно небольших размеров. По мнению Тайсона, если «конец света наступит в 2020 году, то не по вине вселенной».
В августе ученые из NASA сообщили, что астероид 2018 VP1 пройдет в 384 тыс. км от Земли примерно в 18:30 мск 2 ноября. Вероятность того, что небесное тело войдет в атмосферу нашей планеты, оценивалась как 1:240, или 0,41%.
Президентские выборы в США назначены на 3 ноября, досрочное голосование уже началось.