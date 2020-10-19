Прямой эфир
Сюжет:

В Карабах прибыли немецкие депутаты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Делегация депутатов бундестага и ландтага земли Бранденбург прибыли в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику 18 октября.

Нагорная болезнь: перемирие не снизило воинственность Баку и Еревана
Эксперты считают, что добиться реального прекращения огня сторонам будет сложно из-за непримиримости позиций

В состав делегации вошли представители партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре, вице-президент парламента (ландтага) земли Бандербург Андреас Галлау и депутат Андреас Калбиц, пишет «РИА Новости».

Политики посетили пострадавший от обстрелов Стапанакерт и прилегающие населенные пункты.

«Мы побывали в Шуши и увидели, что Азербайджан ударил по церкви. Сегодня в Степанакерте мы своими глазами увидели, что ракетному обстрелу были подвергнуты жилые здания, вблизи которых не было ни одного военного объекта или военной техники», — заявил Корте на брифинге.

По его словам, депутаты пришли к выводу, что Азербайджан пользуется поддержкой Турции, и считают нужным ввести санкции против двух этих стран.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. 9 октября в ходе переговоров в Москве стороны условились прекратить огонь, однако по факту этого не произошло.

18 октября вступило в силу новое гуманитарное перемирие, ночь в Степанакерте прошла спокойно. Однако и Армения, и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

16 октября в Карабахе побывал депутат Госдумы Виталий Милонов. Баку включил его в санкционный список.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020