В Карабах прибыли немецкие депутаты

Делегация депутатов бундестага и ландтага земли Бранденбург прибыли в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику 18 октября.

В состав делегации вошли представители партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре, вице-президент парламента (ландтага) земли Бандербург Андреас Галлау и депутат Андреас Калбиц, пишет «РИА Новости».

Политики посетили пострадавший от обстрелов Стапанакерт и прилегающие населенные пункты.

«Мы побывали в Шуши и увидели, что Азербайджан ударил по церкви. Сегодня в Степанакерте мы своими глазами увидели, что ракетному обстрелу были подвергнуты жилые здания, вблизи которых не было ни одного военного объекта или военной техники», — заявил Корте на брифинге.

По его словам, депутаты пришли к выводу, что Азербайджан пользуется поддержкой Турции, и считают нужным ввести санкции против двух этих стран.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. 9 октября в ходе переговоров в Москве стороны условились прекратить огонь, однако по факту этого не произошло.

18 октября вступило в силу новое гуманитарное перемирие, ночь в Степанакерте прошла спокойно. Однако и Армения, и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

16 октября в Карабахе побывал депутат Госдумы Виталий Милонов. Баку включил его в санкционный список.