Милонов прокомментировал попадание в «черный список» Азербайджана

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал свое попадание в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджан. Российского парламентария включили в «черный список» 16 октября за поездку в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР).

Милонов отметил, что такие действия могут символизировать нежелание мирного урегулирования карабахского конфликта.

«Я не военный, не шпион и не секретное оружие. Я прибыл в Степанакерт с исключительно гуманитарными целями и намерением помочь людям», — цитирует Милонова «Федеральное агентство новостей».

Ранее в пятницу визит Милонова в столицу НКР в Баку назвали безответственными действиями, несоответствующими официальной позиции России.

С 27 сентября в Карабахе продолжаются боевые действия между ВС Армении и Азербайджана, обе стороны возложили ответственность за обострение конфликта друг на друга.

Минская группа ОБСЕ по урегулированию, которую возглавляют РФ, Франция и США ,призвали стороны к политическому решению вопроса.

В ночь с 9 на 10 октября в ходе переговоров в Москве главы МИД Армении и Азербайджана договорились о прекращении огня, однако бои продолжаются.