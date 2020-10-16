Прямой эфир
Сюжет:

Милонов прокомментировал попадание в «черный список» Азербайджана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал свое попадание в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджан. Российского парламентария включили в «черный список» 16 октября за поездку в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР).

Нагорная болезнь: перемирие не снизило воинственность Баку и Еревана
Эксперты считают, что добиться реального прекращения огня сторонам будет сложно из-за непримиримости позиций

Милонов отметил, что такие действия могут символизировать нежелание мирного урегулирования карабахского конфликта.

«Я не военный, не шпион и не секретное оружие. Я прибыл в Степанакерт с исключительно гуманитарными целями и намерением помочь людям», — цитирует Милонова «Федеральное агентство новостей».

Ранее в пятницу визит Милонова в столицу НКР в Баку назвали безответственными действиями, несоответствующими официальной позиции России.

С 27 сентября в Карабахе продолжаются боевые действия между ВС Армении и Азербайджана, обе стороны возложили ответственность за обострение конфликта друг на друга.

Минская группа ОБСЕ по урегулированию, которую возглавляют РФ, Франция и США ,призвали стороны к политическому решению вопроса.

В ночь с 9 на 10 октября в ходе переговоров в Москве главы МИД Армении и Азербайджана договорились о прекращении огня, однако бои продолжаются.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020