Азербайджан запретил Милонову въезд в республику из-за визита в Карабах

МИД Азербайджана внес депутата Госдумы Виталия Милонова в список иностранцев, которым запрещен въезд на территорию республики. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном на его сайте в пятницу, 16 октября.

Сообщается, что такое решение было принято после визита парламентария в зону карабахского конфликта.

«За нарушение законодательства Азербайджанской Республики и незаконное посещение ее оккупированных территорий имя Виталия Милонова будет внесено в список тех иностранцев, которым запрещен въезд в Азербайджан», — заявили в ведомстве.

В Баку решительно осудили такие действия Милонова, назвав их безответственными и несоответствующими официальной позиции России.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе, взявшего начало в феврале 1988 года, произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

9 октября в Москве по инициативе российской стороны состоялись переговоры, по итогам которых Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Однако с первого же дня перемирия Баку и Ереван продолжили обвинять друг друга в продолжении атак. Так, 14 октября в минобороны Армении заявили об атаке противником одного из госпиталей, расположенных на северо-восточном направлении линии соприкосновения в Мартакерте (НКР).

Баку отверг эти обвинения, заявив, что азербайджанская армия «не нацелена на гражданскую инфраструктуру и невоенные объекты».

В тот же день корреспондент «Известий» сообщил об ударе по школе и школьной библиотеке, а также по детскому саду, расположенным в городе Мартуни непризнанной республики. В результате атаки никто не погиб и не пострадал.