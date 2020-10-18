Жириновский предложил запретить выезд из России в туристических целях

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский счел преждевременным разрешение россиянам ездить на отдых в другие страны.

По словам депутата, отдыхающие привезли с Юга «вторую волну» коронавируса.

«В связи со вспышкой COVID в Москве и других регионах России нужно срочно прекратить выезд наших граждан за рубеж в туристических целях», — заявил Жириновский 18 октября в Telegram.

Также парламентарий предложил наказать ответственных за открытие границ и в дальнейшем разрешать выезд только в страны, где остановлена эпидемия.

В октябре российские авиакомпании получили допуски на регулярные полеты в 24 страны. С 1 августа начались полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. С сентября авиасообщения возобновили с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

15 октября президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев рассказал, туры в какие страны в 2020 году пользуются спросом у россиян.

В последние несколько недель в России фиксируется прирост случаев COVID-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об усложнении ситуации с коронавирусом в стране и призвала граждан ответственно относиться к противоэпидемиологическим мерам. В то же время она опровергла начало второй волны заболевания в стране. По ее словам, сейчас наблюдается «продолжение эпидпроцесса».