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Боксер Дрозд оценил шансы Гассиева на победу в бою с супертяжем

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Шансы у российского боксера Мурата Гассиева на победу в бою в супертяжелом весе очень высоки. Об этом 18 октября заявил спортивный функционер, боксер Григорий Дрозд телеканалу РЕН ТВ.

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«Для Мурата это будет хороший бой, албанец — смелый, возрастной, имеет хороший опыт, не вижу большой проблемы для Мурата», — сказал Дрозд. По его мнению, победить соперника Гассиев сможет «достаточно успешно».

Гассиев изначально должен был выйти на ринг с американским боксером Кевином Джонсоном. Но соперник отказался от боя, заявив о проблемах с документами.

31 октября на большом боксерском турнире в Сочи Мурат Гассиев сразится за титул чемпиона по версии WBA International. На ринг с россиянином выйдет боксер из Албании Сефер Сефери.

Накануне боксер Федор Чудинов заявил, что Гассиев полностью восстановился после полученной им травмы. Предстоящий бой будет очень зрелищным, а россиянину дебютировать в супертяжелом весе будет удобно.

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