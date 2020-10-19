Прямой эфир

НРА прогнозирует снижение объема ж/д перевозок в 2020 году до уровня 2010 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Объем пассажирских перевозок на железной дороге может снизиться до уровня десятилетней давности в 2020 году и составить 900–940 млн человек. В 2010 году данный показатель составил 947 млн пассажиров, говорится в аналитическом обзоре Национального рейтингового агентства (НРА), с которым ознакомились «Известия».

В своих границах: как железные дороги развивают внутренний туризм
В РЖД обновили поезда популярных у путешественников маршрутов и запустили новые

«Пассажирские перевозки сокращаются с марта 2020 года, что связано со снижением мобильности населения и борьбой с распространением COVID-19. В период весенних ограничений был отменен ряд рейсов на внутренних маршрутах, из-за закрытия границ прекращены почти все международные рейсы», — говорится в обзоре.

Причиной сокращения объема пассажирских перевозок на железной дороге стало существенное снижение трафика в высокий сезон. Кроме того, на рынок оказали влияние спад деловой активности и снижение мобильности населения, а также опасения граждан по поводу безопасности путешествий.

В НРА ожидают, что железнодорожная отрасль сможет восстановиться после пандемии COVID-19 не ранее 2022 года. В 2021 году перевозки пассажиров и грузов будут ниже, чем в 2019-м — до начала ограничений, связанных с эпидемией.

В РЖД сказали «Известиям», что рассчитывают по итогам года перевезти около 851 млн человек, что составляет около 70% от показателей 2019 года.

«Холдинг готов перевезти и больше. Но, конечно, всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Говорить о точных сроках выхода на доковидный уровень сейчас преждевременно», — отметили в компании.

Полную версию читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Пассажироотток: железные дороги отбросило на 10 лет назад»

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020