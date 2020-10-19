НРА прогнозирует снижение объема ж/д перевозок в 2020 году до уровня 2010 года

Объем пассажирских перевозок на железной дороге может снизиться до уровня десятилетней давности в 2020 году и составить 900–940 млн человек. В 2010 году данный показатель составил 947 млн пассажиров, говорится в аналитическом обзоре Национального рейтингового агентства (НРА), с которым ознакомились «Известия».

«Пассажирские перевозки сокращаются с марта 2020 года, что связано со снижением мобильности населения и борьбой с распространением COVID-19. В период весенних ограничений был отменен ряд рейсов на внутренних маршрутах, из-за закрытия границ прекращены почти все международные рейсы», — говорится в обзоре.

Причиной сокращения объема пассажирских перевозок на железной дороге стало существенное снижение трафика в высокий сезон. Кроме того, на рынок оказали влияние спад деловой активности и снижение мобильности населения, а также опасения граждан по поводу безопасности путешествий.

В НРА ожидают, что железнодорожная отрасль сможет восстановиться после пандемии COVID-19 не ранее 2022 года. В 2021 году перевозки пассажиров и грузов будут ниже, чем в 2019-м — до начала ограничений, связанных с эпидемией.

В РЖД сказали «Известиям», что рассчитывают по итогам года перевезти около 851 млн человек, что составляет около 70% от показателей 2019 года.

«Холдинг готов перевезти и больше. Но, конечно, всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Говорить о точных сроках выхода на доковидный уровень сейчас преждевременно», — отметили в компании.

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