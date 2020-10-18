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В СИЗО-6 Москвы опровергли данные об изъятии теплых вещей у арестантов

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Температурный режим в СИЗО № 6 Москвы соответствует сезонному нормативу, а теплую одежду у арестантов не отбирают. Об этом говорится в заявлении пресс-службы столичного главка ФСИН, опубликованном на сайте ведомства.

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«В ряде СМИ появилась информация, что в СИЗО-6 в камерах якобы очень холодно, у подозреваемых и обвиняемых в ходе обысков изымают теплые вещи и белье», — отметили в учреждении. Там сообщили, что данная информация не соответствует действительности.

Температура в камерах соответствует требованиям законодательства, находящиеся в изоляторе обеспечены вещами по сезону, добавили в СИЗО.

16 октября стало известно, что управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве решило приостановить прием новых подозреваемых, обвиняемых и осужденных практически во всех московских СИЗО из-за коронавируса.

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