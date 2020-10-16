В ОНК заявили о прекращении приема новых обвиняемых в СИЗО Москвы из-за COVID

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИ) по Москве решило приостановить прием новых подозреваемых, обвиняемых и осужденных практически по всех московских СИЗО из-за коронавируса. Об этом в пятницу, 16 октября, заявили ТАСС в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы.

«Принято решение прекратить прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных в СИЗО-1, 2, 3, 4, 5 и 6 УФСИН России по Москве. Эта мера вводится с 19 октября до особого распоряжения. Прием новых подозреваемых, обвиняемых и осужденных будет осуществляться только в СИЗО-7 УФСИН России по Москве до особого распоряжения», ― рассказали агентству.

Кроме того, в СИЗО будут приостановлены проведение краткосрочных свиданий и прием передач. Также начиная с 19 октября весь личный состав столичного УФСИН будет работать по двухнедельному графику без выхода за пределы учреждения.

Ранее в Москве на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции был приостановлен льготный проезд для пенсионеров и учащихся, работодателей призвали перевести 30% сотрудников на удаленный режим, а школы были отправлены на двухнедельные каникулы, после которых к очному обучению вернутся только ученики 1–5 классов.

С 19 октября в ночных клубах и барах Москвы начнет действовать система идентификации посетителей по QR-коду. При входе в заведение клиенты должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на номер 7377. Новая мера позволит оповестить москвичей, если у кого-то среди отдыхавших впоследствии будет выявлен коронавирус.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 369 313 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 723 летальных исхода, выздоровели 1 056 582 человека.

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