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Елизавета II помиловала остановившего террориста на Лондонском мосту убийцу

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Королева Великобритании Елизавета II помиловала осужденного за убийство Стивена Галланта, который помог остановить исполнителя теракта на Лондонском мосту в ноябре 2019 года. Об этом 18 октября сообщило издание Daily Mirror.

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Елизавета II воспользовалась своим правом на помилование по рекомендации правительства. Таким образом, Галлант может выйти на свободу на девять лет раньше, чем истечет 17-летний срок за убийство, к которому он был приговорен в 2005 году.

В день теракта Галлант был приглашен на встречу выпускников и преподавателей программы реабилитации заключенных, для чего его выпустили на свободу на один день. Когда террорист Усан Хан достал нож, Галлант взял со стены помещения, где проходила встреча, полуметровый бивень нарвала, чтобы помешать ему. Вместе с другими мужчинами он последовал за Ханом, где с помощью прохожих сумел задержать террориста до прибытия полиции.

29 ноября 2019 года мужчина напал на прохожих с ножом возле Лондонского моста. Злоумышленник успел ранить пятерых, двое из них позднее скончались. Полиция застрелила преступника и квалифицировала инцидент как теракт.

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