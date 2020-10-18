Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия

Баку и Ереван обменялись взаимными обвинениями в нарушении перемирия. Накануне стороны конфликта объявили режим прекращения огня в гуманитарных целях с полуночи 18 октября.

Спустя несколько часов стороны начали обвинять друг друга в нарушениях договоренностей. Баку заявил, что Ереван начал обстрел с 00:05, пишет «Газета.ру». Армения обвиняет Азербайджан в том, что он первым допустил нарушения.

Позиция Армении

Как отметили в МИД Армении, Азербайджан во второй раз нарушил договоренность о перемирии, достигнутую при содействии главы страны-сопредседателя минской группой ОБСЕ.

Представитель Минобороны Армении Шушан Степанян назвала спокойной обстановку на армяно-азербайджанской границе.

«Заявление азербайджанской стороны о том, что якобы подразделения ВС Армении вели огонь из крупнокалиберного оружия по протяженности границы, не соответствуют действительности», — написала она в Facebook.

Что заявили в Карабахе

По данным госслужбы по ЧС в Нагорном Карабахе, вооруженные силы Азербайджана не обстреливали населенные пункты в ночь на воскресенье.

«На северном и южном направлениях линии соприкосновения Азербайджан грубо нарушил режим гуманитарного перемирия. Однако мирные населенные пункты и объекты гражданской инфраструктуры не обстреливались», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства непризнанной республики.

Баку обвинил Ереван в нарушениях

Со своей стороны азербайджанские власти утверждают, что армянская сторона первой нарушила договоренности о прекращении огня.

Армения в течение почти четырех часов, начиная с 00:05, обстреливала позиции азербайджанской армии в Кедабекском и Товузском районах из крупнокалиберного оружия.

Подобная ситуация отмечалась и в прошлый раз. 9 октября после переговоров в Москве Азербайджан и Армения договорились о перемирии с 10 октября, однако режим прекращения огня по факту не соблюдался.

Эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике началась 27 сентября. Баку и Ереван считают друг друга виновными в развязывании боевых действий.