Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия
Баку и Ереван обменялись взаимными обвинениями в нарушении перемирия. Накануне стороны конфликта объявили режим прекращения огня в гуманитарных целях с полуночи 18 октября.
Спустя несколько часов стороны начали обвинять друг друга в нарушениях договоренностей. Баку заявил, что Ереван начал обстрел с 00:05, пишет «Газета.ру». Армения обвиняет Азербайджан в том, что он первым допустил нарушения.
Позиция Армении
Как отметили в МИД Армении, Азербайджан во второй раз нарушил договоренность о перемирии, достигнутую при содействии главы страны-сопредседателя минской группой ОБСЕ.
Представитель Минобороны Армении Шушан Степанян назвала спокойной обстановку на армяно-азербайджанской границе.
«Заявление азербайджанской стороны о том, что якобы подразделения ВС Армении вели огонь из крупнокалиберного оружия по протяженности границы, не соответствуют действительности», — написала она в Facebook.
Что заявили в Карабахе
По данным госслужбы по ЧС в Нагорном Карабахе, вооруженные силы Азербайджана не обстреливали населенные пункты в ночь на воскресенье.
«На северном и южном направлениях линии соприкосновения Азербайджан грубо нарушил режим гуманитарного перемирия. Однако мирные населенные пункты и объекты гражданской инфраструктуры не обстреливались», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства непризнанной республики.
Баку обвинил Ереван в нарушениях
Со своей стороны азербайджанские власти утверждают, что армянская сторона первой нарушила договоренности о прекращении огня.
Армения в течение почти четырех часов, начиная с 00:05, обстреливала позиции азербайджанской армии в Кедабекском и Товузском районах из крупнокалиберного оружия.
Подобная ситуация отмечалась и в прошлый раз. 9 октября после переговоров в Москве Азербайджан и Армения договорились о перемирии с 10 октября, однако режим прекращения огня по факту не соблюдался.
Эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике началась 27 сентября. Баку и Ереван считают друг друга виновными в развязывании боевых действий.