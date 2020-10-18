Пациенты челябинской больницы возмутились условиями лечения пенсионерки

Жительница Челябинской области заявила, что в COVID-отделении областной больницы пожилую женщину привязали к кровати и не оказывают ей медицинской помощи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в сообществе «Агентство чрезвычайных новостей» в социальной сети «ВКонтакте» 17 октября.

«Ее привязали к кровати и не лечат. Пациенты ковидного отделения ОКБ № 2 пожаловались на условия ухода за пожилой женщиной. Пенсионерку зовут Любовь Леонидовна. Привязанной к кровати она лежит четыре дня, ее якобы даже не переворачивают, а поят один раз в день», — говорится в сообщении.

Также была опубликована видеозапись, на которой запечатлена женщина, лежащая в кровати с закрытыми глазами. Ее руки привязаны к койке. По словам автора видео, врачи ничего не делают для ее лечения, поят всего лишь один раз в день и «ждут, когда бабушка умрет». Автор видео попросила ее родственников откликнуться и забрать женщину из больницы.

Накануне стало известно, что на Урале 85-летнюю пенсионерку выписали из инфекционной больницы в Нижнем Тагиле с переломом руки и синяками по всему телу. По ее словам, в больнице с ней плохо обращались и избивали.