На Урале пенсионерку выписали из больницы с переломом руки и синяками

На Урале 85-летнюю пенсионерку выписали из инфекционной больницы в Нижнем Тагиле с переломом руки и синяками по всему телу. Об этом 17 октября сообщило издание E1.

Галина Андрияновна попала в Нижнетагильскую больницу с подозрением на коронавирус. Когда этот диагноз подтвердился, ее перевезли в инфекционную больницу города. По словам ее внучки Алены Лобановой, в разговорах по телефону бабушка жаловалась на побои и рассказывала, что ее привязывали к кровати.

Перед выпиской родственников предупредили, что женщина повредила себе руку. Поэтому, когда ее дочь увидела небольшой синяк, она не придала этому значения. Однако в тот же вечер внучка пришла помочь поменять памперс, она увидела многочисленные гематомы на обеих руках. На следующее утро родные вызвали «скорую», врачи диагностировали у пенсионерки перелом правого плеча, хотя ее выписывали из больницы без гипса и повязки. Медики предположили, что этим синякам уже было больше недели. По словам бабушки, ее били кулаками и привязывали к кровати.

«Мы позвонили лечащему врачу. Та начала уверять, что бабушка упала сама, также разгибала прутья, засовывала голову в решетку кровати и билась. У нее руки слабые, она кружку с водой с трудом поднимала. Еще сказала, что 85-летняя бабушка сама кидалась на врача», — рассказала Лобанова.

Родственники обратились в полицию, где выяснилось, что телесные повреждения были нанесены в промежуток со 2 по 14 октября в инфекционной больнице Нижнего Тагила. Назначена судмедэкспертиза.

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