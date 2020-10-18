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Свердловский омбудсмен проверит сообщения о стерилизации женщин в пансионате

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В Свердловской области аппарат регионального уполномоченного по правам человека начал проверку после сообщений о принудительной стерилизации женщин с инвалидностью в Уктусском пансионате. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

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Все необходимые документы в ходе проверки будут затребованы у медучреждения, добавила она.

«Раньше были жалобы, что медицинская стерилизация была показана. Семья была, они пожаловались. Мы знали, что их убеждают. Это было, но насильственного случая ни одного нам не подтвердилось. Мы начали проверку», — цитирует ее ТАСС.

Накануне жительница пансионата Людмила Гусева опубликовала видеообращение, в котором рассказала, что ей и другим проживающим в заведении женщинам насильно провели операции по стерилизации, угрожая переводом в пансионат с худшими условиями проживания.

При этом в соцсетях появились данные о том, что у тех женщин, которые решались на рождение детей, малышей забирали и заставляли подписывать отказ от ребенка.

Министерство социальной политики Свердловской области начало проверку Уктусского пансионата. В министерстве указали, что в представленных видеоматериалах демонстрируются справки от 2008 года, что требует тщательной проверки.

При этом в ведомстве сообщили «Известиям», что до настоящего момента жалоб от проживающих в учреждении граждан не поступало.

В самом пансионате сообщения о стерилизации пока не прокомментировали.

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