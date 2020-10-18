Лопес победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO украинский боксер Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу, уступив ему титул абсолютного чемпиона мира по боксу.

Бой прошел 18 октября в американском городе Лас-Вегас. 23-летний Лопес одержал победу в 12-раундовом поединке решением судей. Счет судейских записок составил 116:112, 119:109, 117:111.

Таким образом, Ломаченко потерпел второе поражение в карьере. В прошлый раз украинский боксер уступил 1 марта 2014 года, проиграв решением судей мексиканцу Орандо Салидо. Лопес же после победы стал абсолютным чемпионом мира. Теперь на его счету 16 поединков и ни одного поражения.

Ранее, 16 октября, бывший чемпион мира по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе, российский боксер Эдуард Трояновский одержал победу над французом Реналем Гарридо в рамках вечера бокса в Минске.

Поединок продлился 10 раундов и завершился победой россиянина по решению судей (97:94, 97:97, 96:94). В активе 40-летнего Трояновского теперь 29 побед при двух поражениях.