Прямой эфир

Лопес победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO украинский боксер Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу, уступив ему титул абсолютного чемпиона мира по боксу.

Против Лома: есть ли шансы у соперника украинского боксера
Эксперты считают, что в бою за титул абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопес навяжет борьбу Василию Ломаченко

Бой прошел 18 октября в американском городе Лас-Вегас. 23-летний Лопес одержал победу в 12-раундовом поединке решением судей. Счет судейских записок составил 116:112, 119:109, 117:111.

Таким образом, Ломаченко потерпел второе поражение в карьере. В прошлый раз украинский боксер уступил 1 марта 2014 года, проиграв решением судей мексиканцу Орандо Салидо. Лопес же после победы стал абсолютным чемпионом мира. Теперь на его счету 16 поединков и ни одного поражения.

Ранее, 16 октября, бывший чемпион мира по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе, российский боксер Эдуард Трояновский одержал победу над французом Реналем Гарридо в рамках вечера бокса в Минске.

Поединок продлился 10 раундов и завершился победой россиянина по решению судей (97:94, 97:97, 96:94). В активе 40-летнего Трояновского теперь 29 побед при двух поражениях.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020