Российский боксер Трояновский победил Гарридо в Минске

Бывший чемпион мира по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе, российский боксер Эдуард Трояновский одержал победу над французом Реналем Гарридо в рамках вечера бокса в Минске.

Как пишет RT, поединок продлился 10 раундов и завершился победой россиянина по решению судей (97:94, 97:97, 96:94).

В активе 40-летнего Трояновского теперь 29 побед при двух поражениях.

15 октября тренер бывшего чемпиона мира по версии IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурата Гассиева в четверг рассказал, как боксер готовится к бою с Сефером Сефери из Албании. По словам Виталия Сланова, спортсмен «рвется в бой».