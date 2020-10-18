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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту почти 2 км

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Вулкан Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды выбросил столб пепла на высоту до 1,8 км. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 18 октября на сайте управления МЧС России по Сахалинской области.

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«В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко <…> произошел пепловый выброс на высоту до 1,8 км. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние до 5 км», — говорится в сообщении.

В городе Северо-Курильске, который находится неподалеку от вулкана, пеплопада не зарегистрировано, запах сероводорода не ощущается. Угрозы для жизни населения нет.

Ранее, 12 октября, специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заявили о резком росте активности самого высокого вулкана в Евразии — Ключевской Сопки на Камчатке.

По словам ученых, протяженность лавового потока, спускающегося по его склону, выросла почти до одного километра, над ней наблюдается мощное свечение. Кроме того, увеличилось вулканическое дрожание, фиксируются выбросы раскаленного материала.

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